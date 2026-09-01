La cave aux sculptures Dénezé-sous-Doué
samedi 19 septembre 2026 · Dénezé-sous-Doué
Informations pratiques
Dénezé-sous-Doué
La cave aux sculptures
7 rue de la caverne Dénezé-sous-Doué Maine-et-Loire
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cave exceptionnelle présentant trois cents personnages sculptés dans la roche et datant probablement du 16e-18e siècle s’enchevêtrent en une gigantesque bande dessinée sculptée en tuffeaux.
À ce jour, ce site unique en Europe demeure une grande énigme de l’histoire.
Visites guidées, diaporama et exposition.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .
7 rue de la caverne Dénezé-sous-Doué 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 58 87 94 cave@deneze.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exceptional cellar featuring three hundred figures carved in rock and probably dating from the 16th-18th centuries, intertwined in a gigantic cartoon strip sculpted in tuffeau.
L’événement La cave aux sculptures Dénezé-sous-Doué a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Dénezé-sous-Doué (Maine-et-Loire)
- Pigeonnier troglodytique la Niverdière Dénezé-sous-Doué 19 septembre 2026
- Les Maisons troglodytes de Forges Dénezé-sous-Doué 19 septembre 2026