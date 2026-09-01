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AGENDA · Dénezé-sous-Doué

La cave aux sculptures Dénezé-sous-Doué

samedi 19 septembre 2026 · Dénezé-sous-Doué

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
7 rue de la caverne
Ville
49700 Dénezé-sous-Doué
Département
Maine-et-Loire
Tarif
5.5 5.5 5.5

Dénezé-sous-Doué

La cave aux sculptures

7 rue de la caverne Dénezé-sous-Doué Maine-et-Loire

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Cave exceptionnelle présentant trois cents personnages sculptés dans la roche et datant probablement du 16e-18e siècle s’enchevêtrent en une gigantesque bande dessinée sculptée en tuffeaux.
À ce jour, ce site unique en Europe demeure une grande énigme de l’histoire.

Visites guidées, diaporama et exposition.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h.   .

7 rue de la caverne Dénezé-sous-Doué 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 58 87 94  cave@deneze.fr

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English :

Exceptional cellar featuring three hundred figures carved in rock and probably dating from the 16th-18th centuries, intertwined in a gigantic cartoon strip sculpted in tuffeau.

L’événement La cave aux sculptures Dénezé-sous-Doué a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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