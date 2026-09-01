Informations pratiques

Dénezé-sous-Doué

Les Maisons troglodytes de Forges

10 route de la Fosse Dénezé-sous-Doué Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cet ancien corps de ferme troglodytique, caractéristique du Douessin, ouvre ses portes et vous invite à la découverte d’un lieu typique où évoluent les animaux de la ferme.

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10 route de la Fosse Dénezé-sous-Doué 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 00 32 contact@maisonstroglo.com

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English :

This former troglodytic farmhouse, typical of the Douessin region, opens its doors and invites you to discover a typical place where farm animals live.

L’événement Les Maisons troglodytes de Forges Dénezé-sous-Doué a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME