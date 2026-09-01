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Pigeonnier troglodytique la Niverdière Dénezé-sous-Doué

samedi 19 septembre 2026 · Dénezé-sous-Doué

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
La Niverdière
Ville
49700 Dénezé-sous-Doué
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Dénezé-sous-Doué

Pigeonnier troglodytique la Niverdière

La Niverdière Dénezé-sous-Doué Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dépendance du Manoir de la Divinière, le pigeonnier, aussi appelé fuie souterraine, dispose d’une architecture remarquable avec ses arcs de consolidation permettant de passer du plan carré au plan octogonal.
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La Niverdière Dénezé-sous-Doué 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 21 62  mairie.deneze-sous-doue@wanadoo.fr

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English :

An outbuilding of the Manoir de la Divinière, the dovecote, also known as the fuie souterraine , boasts a remarkable architectural feature, with its consolidation arches allowing it to change from a square to an octagonal plan.

L’événement Pigeonnier troglodytique la Niverdière Dénezé-sous-Doué a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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