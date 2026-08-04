La Chambre de Warren Émilie Le Borgne Le Théâtre dans la Forêt Théâtre Quintaou / Petite salle Anglet
dimanche 21 mars 2027 · Théâtre Quintaou / Petite salle · Anglet
Informations pratiques
Anglet
La Chambre de Warren Émilie Le Borgne Le Théâtre dans la Forêt
Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-21 17:00:00
fin : 2027-03-21 17:45:00
Date(s) :
2027-03-21
Une belle épopée écologique.
Pan, le dieu de la Nature, est en colère il ne retrouve plus sa mélodie. Il s’est transformé en une créature que plus rien n’apaise. La nature est déchaînée. Et si la chambre d’un petit garçon nommé Warren devenait le dernier refuge ?
Avec son Théâtre dans la Forêt, Émilie Le Borgne fait un spectacle du premier livre jeunesse du prodige de la bande dessinée, Jérémie Moreau. Sur scène, les enfants et leurs parents sont conviés à inventer cette chambre, sorte d’arche de Noé du vivant. Aux côtés de Warren et des animaux, ils s’attèlent à fabriquer un refuge qui puisse accueillir toutes celles et ceux qui en ont besoin.
Un spectacle-expérience qui éveille tous les sens et incite à repenser notre place au sein du vivant. .
Théâtre Quintaou / Petite salle 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00
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English : La Chambre de Warren Émilie Le Borgne Le Théâtre dans la Forêt
L’événement La Chambre de Warren Émilie Le Borgne Le Théâtre dans la Forêt Anglet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Anglet
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