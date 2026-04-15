Dizy

La Champenoise de la Vallée de la Marne

Stade de foot Dizy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La Champenoise est une course déguisée de 18km à travers le vignoble champenois. Venez découvrir les plus beaux paysages de la Marne.Tout public

La Champenoise est une course déguisée de 18km à travers le vignoble champenois. Venez découvrir les plus beaux paysages de la Marne.

Nous proposons deux courses au choix une course chronométrée sans dégustation de champagne et une course festive avec dégustations de champagne tout au long du parcours.

Les dossards sont limités à 1500 participants. Aucune inscription ne se fera sur place le jour J.

Nous vous attendons dès 10h pour récupérer vos dossards.

Une parade des déguisés est organisée à partir de 13h. Présentez vos meilleurs chorégraphies et vos meilleurs déguisements pour remporter nos nombreux lots. .

Stade de foot Dizy 51530 Marne Grand Est

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English : La Champenoise de la Vallée de la Marne

La Champenoise is an 18km disguised race through the Champagne vineyards. Come and discover the most beautiful landscapes of the Marne.

L’événement La Champenoise de la Vallée de la Marne Dizy a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne