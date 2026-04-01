La Chaperchée/ Nicol, Adrien Calvet, Colette & Leo Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement
La Chaperchée/ Nicol, Adrien Calvet, Colette & Leo Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement dimanche 26 avril 2026.
Marseille 3e Arrondissement
La Chaperchée/ Nicol, Adrien Calvet, Colette & Leo
Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026 de 22h à 5h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12.6 – 12.6 – 18.9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 22:00:00
fin : 2026-04-26 05:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La Chaperchée est une nuit à part.
Une traversée du Chapiteau où la fête prend la forme d’un parcours, guidé par la musique, les corps et l’énergie.
Entre house et techno, la soirée se déploie comme une expérience continue.
Pour cette édition, on invite une sélection de DJ parisiens et de la scène locale, réunis autour d’une même intention faire vivre le dancefloor jusqu’au petit matin. .
Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 51 48 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Chaperchée is a night apart.
A journey through the Chapiteau, where the party takes the form of a journey, guided by music, bodies and energy.
L’événement La Chaperchée/ Nicol, Adrien Calvet, Colette & Leo Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 3e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- La Society 2026 Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement 25 avril 2026
- Rendez-vous des adhérent·es lecture de théâtre jeunesse Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement 25 avril 2026
- Barrio Chino Les passagers du Stanbrook Archives départementales Marseille 3e Arrondissement 28 avril 2026
- La boucle des secrets 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement 29 avril 2026
- Musée des Arts Urbains de Marseille MauMA parcours pédestre Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône 1 mai 2026