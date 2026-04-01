La Chaperchée/ Nicol, Adrien Calvet, Colette & Leo Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

La Chaperchée/ Nicol, Adrien Calvet, Colette & Leo

Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026 de 22h à 5h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.6 – 12.6 – 18.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 22:00:00

fin : 2026-04-26 05:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La Chaperchée est une nuit à part.



Une traversée du Chapiteau où la fête prend la forme d’un parcours, guidé par la musique, les corps et l’énergie.

Entre house et techno, la soirée se déploie comme une expérience continue.



Pour cette édition, on invite une sélection de DJ parisiens et de la scène locale, réunis autour d’une même intention faire vivre le dancefloor jusqu’au petit matin. .

Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 51 48 43

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English :

La Chaperchée is a night apart.



A journey through the Chapiteau, where the party takes the form of a journey, guided by music, bodies and energy.

L’événement La Chaperchée/ Nicol, Adrien Calvet, Colette & Leo Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille