Rendez-vous transmission avec Flore Friche La Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement
Rendez-vous transmission avec Flore Friche La Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement mercredi 17 juin 2026.
Marseille 3e Arrondissement
Rendez-vous transmission avec Flore
Mercredi 17 juin 2026 de 17h à 19h. Friche La Belle de Mai (Informations salle à venir) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 17:00:00
fin : 2026-06-17 19:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Flore (artiste, DJ, productrice et fondatrice du label POLAAR) vient partager son parcours et sa vision des musiques électroniques indépendantes lors d’une rencontre intimiste à la Friche la Belle de Mai.
Le mercredi 17 juin, l’AMI vous donne rendez-vous à la Friche la Belle de Mai pour une nouvelle édition des RDV Transmission. À cette occasion, nous accueillerons Flore, artiste, DJ, productrice, directrice du label POLAAR et formatrice certifiée Ableton. Figure incontournable de la scène bass et électronique française, Flore développe depuis plus de vingt ans un univers singulier, à la croisée des musiques hybrides, du sound system et de l’expérimentation. Au fil d’une discussion ouverte et conviviale, elle partagera son parcours, sa vision de l’indépendance artistique, du label management et de la création musicale aujourd’hui. Un temps d’échange privilégié, gratuit et ouvert à tous et à toutes sur inscription.
En partenariat avec Bi:Pole, Sororo Club, Radio Grenouille, Culture Pixelle.
Avec le soutien du CNM, de la Région Sud PACA, le Ministère de la Culture et la Ville de Marseille. .
Friche La Belle de Mai (Informations salle à venir) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Flore (artist, DJ, producer and founder of the POLAAR label) shares her journey and vision of independent electronic music in an intimate encounter at Friche la Belle de Mai.
L’événement Rendez-vous transmission avec Flore Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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