Marseille 3e Arrondissement

Visite du Centre de Conservation et de Ressources du Mucem Indus’3Days

Mercredi 27 mai 2026 de 14h30 à 16h.

Jeudi 28 mai 2026 de 9h30 à 11h. 1, rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 09:30:00

fin : 2026-05-28 11:00:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-28

A l’occasion des Indus’3Days le Centre de Conservation et de Ressources du Mucem ouvre ses portes le temps de deux visites.

L’expérience proposée est celle d’une approche globale et directe des collections. Les réserves du musée deviennent ici un lieu d’échanges sur les objets souvent d’un quotidien révolu, relevant des arts populaires et traduisant des savoir-faire, des usages et des coutumes.

Le Centre de Conservation et de Ressources du Mucem est ainsi un lieu d’étude, de recherche.

Au cœur de cet espace, c’est aussi une équipe qui y travaille au quotidien pour gérer ses collections et les valoriser, dans une démarche de service public et d’auxiliaire à la culture et aux progrès de la connaissance.



A découvrir pendant la visite

Présentation du projet du musée, du bâtiment, la régie des collections et des techniques d’installation .

1, rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.Fr

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English :

For the Indus?3Days, the Mucem Conservation and Resource Center opens its doors for two visits.

L’événement Visite du Centre de Conservation et de Ressources du Mucem Indus’3Days Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille