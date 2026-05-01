Visite d’atelier chez Adrien Vescovi Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Visite d’atelier chez Adrien Vescovi

Jeudi 28 mai 2026 de 18h30 à 20h. Atelier rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Durant 2 semaines, à l’occasion de la Saison Méditerranée, le Studio Fotokino présente les productions issues des recherches menées depuis l’an dernier en partenariat avec The Mothership (Tanger, Maroc)

En regard de Dormir comme le soleil , son installation monumentale à la Vieille Charité inaugurée le 16 mai, Adrien Vescovi nous invite dans son atelier pour une conversation conviviale autour de son travail, et plus largement, autour de l’usage du textile dans la création contemporaine. Nous parlerons avec lui de la genèse de ce projet, de la vie de l’atelier, des matériaux employés et des histoires que son savoir-faire convoque.



Adrien Vescovi vit et travaille à Marseille depuis 2017 après une longue pratique installée dans les montagnes de Haute-Savoie. L’artiste réinvestit avec des enjeux contemporains la question de la toile libre et d’une peinture pensée à une échelle architecturale ou naturelle. L’importance du contexte dans lequel l’artiste vient installer ses oeuvres est pour lui un facteur d’étude incontournable. Adrien compose des temporalités, assemble des couleurs travaillées par l’air (rayons du soleil et de la lune, neige, pollution), la terre (ocres et végétaux), et le feu (cuissons). Sa manière de coudre est une façon de peindre. Le hasard est son allié. .

Atelier rue Clovis Hugues Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 81 65 26 44 meditation@fotokino.org

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English :

For 2 weeks, on the occasion of the Mediterranean Season, Studio Fotokino presents productions resulting from research carried out since last year in partnership with The Mothership (Tangiers, Morocco).

L’événement Visite d’atelier chez Adrien Vescovi Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille