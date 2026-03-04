Les suppliques Archives départementales Marseille 3e Arrondissement

Les suppliques

Les suppliques désignent les lettres envoyées par les membres de familles juives à l’administration du régime de Vichy dans l’espoir que leur requête soit entendue. En voici une lecture mise en espace par le Birgit Ensemble.

Les suppliques désignent les lettres envoyées par les membres de familles juives à l’administration du régime de Vichy dans l’espoir que leur requête soit entendue. Ces lettres sont le point de départ d’un travail d’enquête et d’adaptation du Birgit Ensemble sur les traces des auteurs et autrices de ces missives oubliées, les comédiens convoquent cinq lettres et cinq destins.





Ceux de Rachel Schleifer, Renée Haguenauer, Alice Grunebaum, Léon Kacenelenbogen et Charlotte Lewin.





Ainsi, les extraits de certaines de leurs suppliques recomposent les fragments de vie entraperçus à travers ces témoignages saisissants.





Gratuit sur réservation par téléphone ou email dans la limite des places disponibles.

Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 82 19 reservations.archives@departement13.fr

