Gabrielle au naturel Scène Méditerranée Marseille 3e Arrondissement
Gabrielle au naturel Scène Méditerranée Marseille 3e Arrondissement vendredi 12 juin 2026.
Marseille 3e Arrondissement
Gabrielle au naturel
Vendredi 12 juin 2026 à partir de 20h.
Samedi 19 septembre 2026 à partir de 20h. Scène Méditerranée 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 24 – 24 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12 2026-09-19
Gabrielle Giraud vous embarquera dans son univers solaire, drôle et généreux, avec son spectacle Gabrielle au naturel à L’Art Dû théâtre.
Gabrielle Giraud est une artiste aux talents multiples.
Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret.
Elle puise son inspiration dans l’environnement qui l’a vue naître La Méditerranée.
Une chose est sûre vous ne risquez pas de vous endormir sur votre fauteuil. .
Scène Méditerranée 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 72 72 62 08 contact@lartdutheatre.fr
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English :
Gabrielle Giraud will take you into her sunny, funny and generous world with her show Gabrielle au naturel at L’Art Dû théâtre.
L’événement Gabrielle au naturel Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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