Thermostat 9 Critical State/ Wolk, Rndm Qst, Fei & More Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Thermostat 9 Critical State/ Wolk, Rndm Qst, Fei & More

Samedi 30 mai 2026 de 21h à 4h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 04:00:00

Date(s) :

2026-05-30

THERMOSTAT9 est de retour au Chapiteau pour fêter le début de l’été !



On revient transformer le lieu en véritable club berlinois le temps d’une nuit lumière sombre, ambiance hypnotique et techno groovy au programme pour vous faire vibrer.

Pour cette nouvelle édition, on invite WOLK et RDNM QST sur la main stage pour accompagner nos résidents sur une progression brute et immersive.



Côté mini club, LUCE et MAYOUWAVE lanceront les meilleures ondes avant de laisser le collectif Fugu Fugu vous faire tirer vos meilleures bass faces.



Et parce qu’on a adoré mettre des artistes locaux en lumière, on remet ça avec 2 slots à compléter via notre DJ contest afin de découvrir de nouveaux talents qui accompagneront les artistes sur chacune des deux scènes. .

Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

THERMOSTAT9 returns to the Chapiteau to celebrate the start of summer!



We’re back to transform the venue into a veritable Berlin club for the night: dark lighting, hypnotic ambience and groovy techno are on the program to thrill you.

L’événement Thermostat 9 Critical State/ Wolk, Rndm Qst, Fei & More Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille