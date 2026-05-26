Kemia Party/ Algerian Vinyl, Dj Hamma, Mehtoze & More Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Kemia Party/ Algerian Vinyl, Dj Hamma, Mehtoze & More

Vendredi 29 mai 2026 de 21h à 4h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29 04:00:00

Date(s) :

2026-05-29

La Kémia Party revient au Chapiteau pour célébrer les musiques traditionnelles et contemporaines du Maghreb au Machrek.

La Kémia Party revient au Chapiteau pour célébrer les musiques traditionnelles et contemporaines du Maghreb au Machrek.

KEMIA PARTY

Maghreb & Machrek Grooves

Pur sound system 13 KW Multidiff Traitement acoustique

BAR BIO, LOCAL et à petits prix

Restauration tapas

Entrée gratuite avant minuit (sur réservation) .

Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 51 48 43 lechapiteau.lbdm@gmail.com

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English :

The Kémia Party returns to the Chapiteau to celebrate traditional and contemporary music from the Maghreb to the Machrek.

L’événement Kemia Party/ Algerian Vinyl, Dj Hamma, Mehtoze & More Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille