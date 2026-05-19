La Châtelaillonnaise Rando pédestre et à vélo Hippodrome Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage
La Châtelaillonnaise Rando pédestre et à vélo Hippodrome Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage dimanche 19 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
La Châtelaillonnaise Rando pédestre et à vélo
Hippodrome Châtelaillon-Plage 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif Parcours à vélo 113 km, 81 km, 50 km et 33 km.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Le dimanche 19 juillet 2026, participez à La Châtelaillonnaise à Châtelaillon-Plage une randonnée cyclotouriste et pédestre conviviale avec 4 parcours vélo fléchés et une randonnée côtière accessibles à tous.
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Hippodrome Châtelaillon-Plage 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 12 62 57 chatelavelo@gmail.com
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English : La Châtelaillonnaise Walking and biking trails
On Sunday, July 19, 2026, take part in La Châtelaillonnaise at Châtelaillon-Plage: a friendly cycling and walking event with 4 signposted bike routes and a coastal walk accessible to all.
L’événement La Châtelaillonnaise Rando pédestre et à vélo Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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