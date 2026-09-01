Informations pratiques

Morlaix

La chimie au service de la médecine

CCI de Morlaix Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 20:30:00

fin : 2026-11-04 22:00:00

Date(s) :

2026-11-04

Une conférence organisée dans le cadre des Mercredis de l’Espace des sciences, avec Sylvie Bégin-Colin, chimiste, enseignante-chercheuse à l’école européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg (ECPM).

Et si des nanoparticules magnétiques permettaient de mieux repérer et traiter les cellules malades ?

À l’échelle du nanomètre, la matière révèle des propriétés étonnantes qui peuvent être mises à profit pour la santé. Parmi les nanomatériaux étudiés, les nanoparticules d’oxyde de fer occupent une place particulière leurs propriétés magnétiques ouvrent des perspectives prometteuses pour l’imagerie médicale et certaines applications thérapeutiques. Mais comment fabriquer des nanoparticules adaptées à un usage médical ? Comment contrôler leur taille, leur forme, leur composition et leur surface pour obtenir les propriétés recherchées ? Comment les rendre à la fois efficaces, biocompatibles et capables de cibler les tissus malades ?

Sylvie Bégin-Colin nous emmènera au cœur de l’infiniment petit pour découvrir les défis de leur conception, à la croisée de la chimie, de la physique, de la biologie et de la médecine. Elle montrera comment une même nanoplateforme peut associer diagnostic, traitement et suivi par imagerie, ouvrant la voie à une médecine plus ciblée et personnalisée. .

CCI de Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27

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English :

L’événement La chimie au service de la médecine Morlaix a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX