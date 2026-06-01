Benais

La Chouette Éveillée à Benais

4 Rue de la République Benais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La lecture est à la fois un moment d’intimité mais aussi de partage pour tous les âges. La soirée de la Chouette éveillée permet, à travers une expérience unique, un moment de (re)connexion aux autres grâce à la littérature jeunesse.

La Ligue de l’enseignement d’Indre-et-Loire et la commune de Benais vous invitent à la Chouette éveillée, le samedi 27 juin 2026, de 16h à 19h, à la salle des fêtes de Benais.

Dans un décor de forêt en carton, nous vous invitons à profiter d’un moment privilégié autour du livre et du jeu. Plusieurs espaces sont proposés des petits espaces de lecture, des lectures de kamishibaïs, un espace jeux de société, et un coin pour vous rafraîchir et déguster une part de gâteau (paiements en espèce pour le goûter !). .

4 Rue de la République Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 33 71 07 17 aveyrat@fol37.org

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English :

Reading is both a moment of intimacy and a time for sharing, for people of all ages. The “Chouette Éveillée” evening offers a unique experience that allows participants to (re)connect with others through children’s literature.

L’événement La Chouette Éveillée à Benais Benais a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE