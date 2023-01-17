La Cité de l’Histoire, l’expérience immersive à travers l’Histoire de France La Cité de l’Histoire Puteaux

Une véritable immersion dans le passé

Aux portes de Paris, plongez dans l’Histoire à la Cité de l’Histoire, où spectacles immersifs et technologies innovantes font revivre les grands événements du passé.

Dès le 13 septembre 2025, une nouvelle expérience consacrée à Christophe Colomb enrichit l’ellipse à 360°. Projection monumentale, narration captivante, exposition pédagogique et atelier enfants vous feront revivre l’époque des Grandes Découvertes.

Aux côtés de cette nouveauté, (re)découvrez également César, plongée au cœur de la Rome antique, et Jour-J, immersion poignante dans le Débarquement. Chacun de ces spectacles est accompagné de son exposition thématique et d’un atelier ludique pour enfants.

Et pour prolonger l’aventure, ne manquez pas le grand parcours immersif de la Cité de l’Histoire : un voyage unique à travers 12 siècles d’Histoire de France, porté par des décors spectaculaires, des effets visuels et sonores saisissants, et la présence de comédiens en costume.

3 expériences inédites pour voyager dans l’histoire

1 – Parcours immersif

– La clef des siècles –

Soyez les témoins privilégiés des grands évènements et des scènes anonymes qui ont façonné l’Histoire de France.

De scène en scène, guidés par des acteurs présents uniquement les samedis et dimanches, laissez-vous mener par la voix caractéristique de Franck Ferrand pour découvrir les riches heures de notre histoire.

Le reste de la semaine, des casques audio prennent le relais pour vous offrir une expérience tout aussi immersive, grâce à des récits sonores et des ambiances spécialement conçues pour vous plonger dans l’épopée française.

Un parcours en quatre dimensions, accessible en continu, pour une immersion complète, adaptée à tous les âges.

Également disponible en anglais pour accueillir les visiteurs internationaux.

> 40 min d’expérience sensorielle et visuelle

> 17 salles retraçant différentes époques de l’histoire

> 12 siècles d’histoire

2 – Ellipse 360°

Trois spectacles immersifs à découvrir

Dans une immense arène elliptique, laissez-vous envelopper par des projections vidéo à 360° qui vous plongent au cœur de grandes épopées historiques. Grâce au vidéomapping, technique emblématique d’Amaclio, les images prennent vie tout autour de vous pour une expérience unique.

Parmi les spectacles proposés, découvrez dès maintenant L’Épopée de César, qui vous transporte dans les moments décisifs de la vie de Jules César : ses campagnes militaires, ses choix politiques, et son héritage durable. Animations 3D, sons immersifs et récits captivants vous feront revivre l’ascension et les stratégies du célèbre général romain. Une expérience éducative et spectaculaire, pensée pour émerveiller petits et grands.

Vous pouvez également assister à Jour-J, une immersion poignante au plus près du Débarquement.

À partir du 13 septembre 2025, une nouvelle projection immersive à 360° consacrée à Christophe Colomb viendra compléter cette programmation, pour un voyage au temps des Grandes Découvertes.

Les horaires de projection varient selon les spectacles, rendez-vous sur place pour les consulter.

> 30 min de spectacle 360°

> une immersion totale 700 m2 de surface de projection

3 – Des ateliers pour enfants

En complément de nos animations immersives, découvrez nos ateliers spécialement conçus pour les jeunes passionnés d’Histoire :

Atelier Petit Légionnaire

En lien avec l’ellipse sur César, cet atelier permet aux enfants de se glisser dans la peau d’un soldat romain. Ils découvrent l’art militaire antique, s’initient au maniement du glaive et du bouclier, et apprennent les techniques de marche en formation.

Atelier Nœuds Marins

En lien avec l’ellipse sur Christophe Colomb, les enfants apprennent les secrets des nœuds marins utilisés par les explorateurs du XVe siècle. Une activité pratique et amusante qui invite à la découverte du monde maritime.

Atelier Décryptage des Codes

En lien avec l’ellipse sur le Jour-J, cet atelier dévoile les mystères des codes et messages secrets utilisés lors du Débarquement. Les enfants s’initient aux techniques de cryptographie militaire dans une ambiance captivante.

Comptez environ 15 minutes par atelier.

Inclus dans votre billet Cité de l’Histoire – Aucune réservation préalable n’est nécessaire.

Avec la Cité de l’histoire, profitez de trois expériences inédites à travers l’histoire. Avec la clé des siècles, vivez une aventure hors du commun qui vous plongera au cœur de l’histoire de France ! À chaque salle que vous traverserez, à chaque personnage que vous rencontrerez, vous serez emportés dans un voyage passionnant à travers le temps. Profitez également de trois fabuleux spectacles à 360° dans notre ellipse immersive avec Christophe Colomb, César et le Jour J. Des ateliers pour enfants vous feront découvrir des techniques spécifiques de ces trois périodes

Du mardi 17 janvier 2023 au vendredi 31 décembre 2027 :

payant

Gratuit pour les moins de 7 ans inclus

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2023-01-17T01:00:00+01:00

fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

La Cité de l’Histoire 1, parvis de la Défense – sous la Grande Arche 92800 Puteaux

https://www.cite-histoire.com/



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