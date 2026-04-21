La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions Maison du Pilier-Rouge Le Mans vendredi 10 juillet 2026.

Le Mans

La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 22:00:00

fin : 2026-07-09 23:45:00

Date(s) :

2026-07-09

La nuit, les lumières oscillantes de vos lampions voilent de mystère les rues du quartier Saint-Nicolas et de la cité Plantagenêt. Découvrez son histoire truffée d’anecdotes où s’entremêlent mythes et réalités.

Jauge de 25 personnes. .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72