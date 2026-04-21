La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans
La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans vendredi 10 juillet 2026.
Le Mans
La cité Plantagenêt
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-10 12:15:00
Date(s) :
2026-07-10
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. Le charme du cœur historique s’offre à vous et vous permet de remonter le temps.
Jauge de 25 personnes. .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir Comédie Le Mans Le Mans 22 juin 2026
- LIBEREE DIVORCEE COMEDIE LE MANS Le Mans 23 juin 2026
- Ciné-débat Alice au pays des colons Cinéma Les Cinéastes Le Mans 23 juin 2026
- Libérée Divorcée Comédie Le Mans Le Mans 24 juin 2026
- Festival Pleins Vents Jardin de la Maison Mia Le Mans 25 juin 2026