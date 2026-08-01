La Cité Plantagenêt 43 Grande Rue Le Mans
mercredi 19 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
La Cité Plantagenêt
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19 12:15:00
Date(s) :
2026-08-19
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. Le charme du cœur historique s’offre à vous et vous permet de remonter le temps.
Jauge de 25 personnes. .
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
Let us take you through the streets and alleys of the city, lined with colorful half-timbered houses and Renaissance hotels, past the Roman walls and the cathedral. The charm of the historic heart of the city is yours to discover, taking you back in time.
L’événement La Cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-07-30 par CDT72
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