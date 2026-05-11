La clairière des écrivains Salle Polyvalente Giriviller

Giriviller

La clairière des écrivains

Salle Polyvalente Place de la Boudière Giriviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 09:45:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Village classé Villages fleuris vous invite les 13 et 14 juin 2026 à découvrir son Premier Salon des Écrivain(e)s Auto-édité(e)e et Indépendant(e)s. Ces écrivain(e)s vous accueilleront et vous proposeront leurs œuvres, dans la salle polyvalente transformée en salon des écrivains. En même temps, l’occasion pour vous de découvrir, en pleine nature, l’attrait de ses fontaines, de son lavoir, de son arboretum, …

Inscription pour le repas à retourner avant le 03 juin. Informations au 06 21 21 42 70Tout public

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Salle Polyvalente Place de la Boudière Giriviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 32 92

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English :

Village classé Villages fleuris invite you on June 13 and 14, 2026 to discover its First Salon des Écrivains Auto-édité(e)e et Indépendant(e)s. These writers will welcome you and offer you their works, in the multi-purpose hall transformed into a writers’ salon. At the same time, you’ll have the chance to discover the attractions of the fountains, the wash-house, the arboretum, and much more, in the heart of nature…

Registration for the meal to be returned before June 03. Information on 06 21 21 42 70

L’événement La clairière des écrivains Giriviller a été mis à jour le 2026-05-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS