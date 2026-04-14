La classe, l’oeuvre ! 2026, Musée Charles Milcendeau, Soullans

La classe, l’oeuvre ! 2026 Samedi 23 mai, 20h00 Musée Charles Milcendeau Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Pour la quatrième année, le musée Charles Milcendeau accueille le dispositif La classe, l’oeuvre! (parcours d’éducation artistique et culturelle)

Deux classes de collègiens du territoire ont été invitées à découvrir des œuvres issues de la collection du musée Charles Milcendeau… mais pas que!

Au cours de séances en classe, au musée ou à la Micro-Folie de Saint-Jean-de-Monts, ils ont pénétré le quotidien d’un musée et le travail de montage d’une exposition.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, ils deviendront des « passeurs de culture » et vous livreront leurs regards sur l’oeuvre de Charles Milcendeau au travers de médiations libres.

Venez les rencontrer et découvrir leurs propositions de 20h à 21h30.

L’équipe du musée prendra ensuite le relais jusqu’à 23h.

Musée Charles Milcendeau 84 Chemin du bois durand, 85300 Soullans, France Soullans 85300 Vendée Pays de la Loire +33251350384 https://www.musee-milcendeau.fr Écrin de verdure au cœur du Marais breton vendéen, le Musée Charles Milcendeau valorise l’œuvre d’un peintre attaché à son territoire et tout autant amoureux du voyage et de la découverte d’autres cultures. Expert du portrait, les regards pénétrants de ses œuvres emmènent le visiteur dans l’intimité de personnages du XIXe siècle. Fermeture exceptionnelle jusqu’au printemps 2025.

Pour la quatrième année, le musée Charles Milcendeau accueille le dispositif La classe, l’oeuvre! (parcours d’éducation artistique et culturelle)

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