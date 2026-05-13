Les oiseaux du Jardin de Milcendeau – sortie LPO, Musée Charles Milcendeau, Soullans

Les oiseaux du Jardin de Milcendeau – sortie LPO Samedi 23 mai, 20h30 Musée Charles Milcendeau Vendée

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit des Musées, accompagné d’un animateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, apprenez à écouter, observer et reconnaître les oiseaux du jardin de Charles Milcendeau.

Animation sur réservation dans le cadre de la Nuit des Musées au musée Charles Milcendeau.

Animation conseillée à partir de 12 ans

Musée Charles Milcendeau 84 Chemin du bois durand, 85300 Soullans, France Soullans 85300 Vendée Pays de la Loire +33251350384 https://www.musee-milcendeau.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-milcendeau.fr/agenda/les-oiseaux-du-jardin-de-milcendeau-lpo/ »}] Écrin de verdure au cœur du Marais breton vendéen, le Musée Charles Milcendeau valorise l’œuvre d’un peintre attaché à son territoire et tout autant amoureux du voyage et de la découverte d’autres cultures. Expert du portrait, les regards pénétrants de ses œuvres emmènent le visiteur dans l’intimité de personnages du XIXe siècle.

Dans le cadre de la Nuit des Musées, accompagné d’un animateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, apprenez à écouter, observer et reconnaître les oiseaux du jardin de Charles Milcendeau.

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