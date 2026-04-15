La classe, l’oeuvre ! Au Musée de La Cour d’Or, Musée de Metz – La Cour d’Or, Metz

La classe, l’oeuvre ! Au Musée de La Cour d’Or Samedi 23 mai, 19h30 Musée de Metz – La Cour d’Or Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

L’opération « La classe, l’œuvre ! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, permet à de nombreuses classes et aux musées de France d’élaborer des projets qui, lors de la Nuit européenne des musées, favorisent la venue d’un public scolaire et familial.

Le Musée de La Cour d’Or, fidèle à cet évènement, a invité en 2026 plusieurs classes, de la maternelle au lycée. Les élèves ont pu explorer la thématique de la nature morte, en découvrant plusieurs oeuvres du musée : une nature morte d’Auguste Migette, un bouquet de fleurs de Marie-Octavie Strurel et une nature morte de Marie-Lucie Cornelius.

Ils se sont ensuite attelés à créer leur propre production, dont le résultat sera dévoilé le samedi 23 mai de 19h30 à minuit.

Les établissements concernés sont l’école Chatrian 1 Metz Borny, une classe du collège Georges De la Tour, l’école Camille Hilaire, l’école Maternelle des Libellules de Woippy ainsi que le lycée de la communication de Metz

Musée de Metz – La Cour d’Or 2 rue du haut poirier, 57000 Metz, France Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est 0387201320 https://musee.metzmetropole.fr Les salles du musée d’histoire et d’archéologie regroupent des collections issues du patrimoine local de l’Antiquité jusqu’à la Renaissance. Des ensembles d’exception illustrent la période gallo-romaine : les thermes antiques, des stèles funéraires sculptées, une colonne à l’anguipède, un autel dédié à Mithra, de nombreux objets de la vie quotidienne ; le département médiéval illustre environ un millénaire d’art et d’histoire. On peut admirer : les tombes mérovingiennes, la statuaire présentée dans le Grenier de Chèvremont, les trésors médiévaux de la salle de l’an Mil, le chancel de l’église Saint Pierre aux Nonnains. La collection d’architecture révèle des vestiges civils et religieux dans un cadre atypique. Le visiteur doit également remarquer les éléments du décor intérieur comme les plafonds peints et le mobilier. La collection de beaux-arts réunit de nombreuses œuvres issues de mouvements artistiques différents : les œuvres de plusieurs écoles européennes (française, allemande, flamande, hollandaise) s’étendant du XVIe au XXe siècle, les œuvres des artistes de l’École de Metz. En voiture : Depuis l’autoroute A31, sortir à Metz Centre. Possibilité de stationnement aux parkings Cathédrale et Saint Jacques. En bus : Mettis et lignes Lianes 1 à 5 – Arrêt République (600 m du musée). Liane 3 – Arrêt St-Georges (150 m du musée). Navette gratuite N83 CITY – Arrêt Place d’Armes (200 m du musée). Navette gratuite N81 CITY – Arrêt Musée de La Cour d’Or.

L’opération « La classe, l’œuvre ! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, permet à de nombreuses classes et aux musées de France d’élaborer des projets qui, …

©L. Kieffer – Musée de La Cour d’Or Metz Metropole