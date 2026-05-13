La classe, l’oeuvre, Musée des explorations du monde (MEM), Cannes
La classe, l’oeuvre, Musée des explorations du monde (MEM), Cannes samedi 23 mai 2026.
La classe, l’oeuvre Samedi 23 mai, 18h00 Musée des explorations du monde (MEM) Alpes-Maritimes
Gratuité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
La classe de CM2 de l’école Croisette de Cannes, et son professeur Monsieur Roulant, présentera différents objets phares du Musée des explorations du monde dans le cadre du dispositif « La classe, l’oeuvre » durant la Nuit des Musées 2026.
Musée des explorations du monde (MEM) 6 Rue de la Castre, 06400 Cannes, France Cannes 06400 Hautes Vallergues Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489822626 https://www.cannes.com/fr/culture/musees-et-expositions/musee-des-explorations-du-monde.html Collections d’art et d’objets d’Océanie, de l’Himalaya, des Amériques, céramiques pré-colombiennes ; Antiquité méditerranéennes (Grecques, Romaines, Egyptiennes, Orientales) ; Instruments de musique du monde entier (Asie, Afrique, Amérique, Océanie) ; Peinture provençale et cannoise du XIXe siècle, Photographies anciennes et contemporaines
La classe de CM2 de l’école Croisette de Cannes, et son professeur Monsieur Roulant, présentera différents objets phares du Musée des explorations du monde dans le cadre du dispositif « La classe, la…
© C. Germain / Ville de Cannes / Musée des explorations du monde
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