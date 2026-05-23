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La Classe, l’Œuvre ! Restitutions de projets Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes Nantes

La Classe, l’Œuvre ! Restitutions de projets Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes Nantes

La Classe, l’Œuvre ! Restitutions de projets Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes Nantes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Palais des beaux-arts, Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau, 44000 Nantes, France

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00

Tarif : Gratuit dans la limite des places disponibles

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 19:00 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit dans la limite des places disponibles Tout public 

Des élèves d’une classe de 6e du collège Hector Berlioz de Nantes et d’une classe de Terminale Technologique du Lycée Honoré d’Estienne d’Orves de Carquefou présenteront les restitutions de leurs projets menés tout au long de l’année autour d’oeuvres du musée.

Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes Nantes 44000


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