La Classe, l’Œuvre ! Restitutions de projets Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes Nantes
La Classe, l’Œuvre ! Restitutions de projets Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 19:00 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit dans la limite des places disponibles Tout public
Des élèves d’une classe de 6e du collège Hector Berlioz de Nantes et d’une classe de Terminale Technologique du Lycée Honoré d’Estienne d’Orves de Carquefou présenteront les restitutions de leurs projets menés tout au long de l’année autour d’oeuvres du musée.
Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes Nantes 44000
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