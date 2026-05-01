La CoConnerie (im)Postures La CoConnerie Aurel
La CoConnerie (im)Postures La CoConnerie Aurel samedi 30 mai 2026.
Aurel
La CoConnerie (im)Postures
La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Je suis un corps. Dans quelle peau vais-je me glisser ? Quel rôle vais-je tenir ? Qui suis-je ? Et vous qui me regardez, qu’en pensez-vous ? (im)Postures est un corps à modeler, à vêtir, à ressentir, pour explorer les multiples versions de soi.
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La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr
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English :
I am a body. What skin am I going to slip into? What role will I play? Who am I to be? And you, who are watching me, what do you think? (im)Postures is a body to model, to dress, to feel, to explore the multiple versions of oneself.
L’événement La CoConnerie (im)Postures Aurel a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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