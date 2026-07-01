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AGENDA · Aurel

La Coconnerie La Folle Pagaille La CoConnerie Aurel

mercredi 22 juillet 2026 · La CoConnerie · Aurel

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La CoConnerie
Adresse
2953 route d'Aurel
Ville
26340 Aurel
Département
Drôme
Tarif
10 10 10

Aurel

La Coconnerie La Folle Pagaille

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Soirée électro-trad
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La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44  contact@lacoconnerie.fr

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English :

Electro-Trad Evening

L’événement La Coconnerie La Folle Pagaille Aurel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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