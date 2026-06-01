La Colère du Tigre, de Philippe Madral, Musée d’art et d’histoire, Genève
La Colère du Tigre, de Philippe Madral, Musée d’art et d’histoire, Genève dimanche 30 août 2026.
La Colère du Tigre, de Philippe Madral Dimanche 30 août, 16h00 Musée d’art et d’histoire
CHF 25.- ¦ CHF 20.- tarif réduit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T16:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T16:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00
À l’occasion du centenaire du décès de Claude Monet, le MAH accueille le Théâtre du Miroir pour trois représentations, au milieu des peintures impressionnistes, de cette comédie qui met en lumière la profonde amitié entre Georges Clemenceau (surnommé le Tigre) et le maître impressionniste grâce à laquelle est né un legs artistique inestimable: les monumentaires toiles des Nymphéas au Musée de l’Orangerie à Paris.
Distribution : Jean Pierre Gos, Daniel Nasr, Caroline Cons, Sonia Müller
Mise en scène de Thierry Piguet
Dates : jeudi 27 août à 19h, samedi 29 et dimanche 30 août à 16h
Réservations : infomaniak.ch
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/theatre/la-colere-du-tigre/90a48c0c-6c98-4d8f-b632-d510590f7028/events/392346 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Théâtre
DR
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