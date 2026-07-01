La Colère du Tigre, Théâtre La traverse, Genève

Informations pratiques

La Colère du Tigre 9 – 20 septembre Théâtre La traverse

à partir de 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-09T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La Colère du Tigre

La véritable histoire des Nympheas

Entre humour, art et politique, « La Colère du Tigre » raconte l’amitié entre Georges Clemenceau et Claude Monet, et la naissance d’un chef-d’œuvre éternel : Les Nymphéas. Cette comédie historique signée Philippe Madral plonge dans les coulisses d’un épisode méconnu du début du XXe siècle : comment Georges Clemenceau, homme d’État surnommé « le Tigre », sauva de l’oubli les célèbres Nymphéas de Claude Monet. Grâce à lui, ces toiles monumentales, devenues emblèmes de l’impressionnisme, ornent aujourd’hui le musée de l’Orangerie à Paris.

Mise en scène par Thierry Piguet et portée par Jean-Pierre Gos et Caroline Cons, la pièce oscille entre drôlerie et émotion. Elle dévoile l’amitié indéfectible de deux « vieux gamins » cabochards, tout en explorant l’amour et les failles intimes qui les entourent. Clotilde, cuisinière dévouée, et Marguerite Baldensperger, maîtresse et éditrice de Clemenceau de 35 ans sa cadette, révèlent la part fragile de ces géants.

Une fresque vive et attachante, qui fait dialoguer Histoire, art et passions humaines.

Jean-Pierre Gos est Claude Monet

Caroline Cons est Marguerite Baldensperger

Daniel Nasr est Georges Clémenceau

Sonia Muller est Clotilde

Théâtre La traverse Rue du Môle 11, 1201 Genève1 Genève 1201 Pâquis Genève [{« type »: « email », « value »: « theatredumiroir.prod@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 079 599 59 38 »}, {« type »: « link », « value »: « https://migros.infomaniak.events/fr-ch/theatre/la-colere-du-tigre/b97d41f7-f22a-43bb-ba35-3177a8c30cd2/events/393563 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-colere-du-tigre-1 »}] [{« link »: « https://tdm-sr.ch »}]

L’histoire vraie des Nymphéas de Claude Monet Monet Clemenceau

TdM-SR