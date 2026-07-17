La collégiale de Lillers vous ouvre ses portes, Collégiale Saint-Omer, Lillers

Informations pratiques

La collégiale de Lillers vous ouvre ses portes Dimanche 20 septembre, 15h00 Collégiale Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez pour un voyage de plus de 900 ans. La collégiale de Lillers, plus vaste édifice roman du nord de la France, vous ouvre ses portes. Un guide-médiateur sera présent sur place pour vous accompagner dans votre découverte.

Dimanche 20 septembre – Accès libre de 15h à 18h – Gratuit

En partenariat avec la ville de Lillers et le réseau Eglise ouverte.

Collégiale Saint-Omer Place de l’église 62190 Lillers Lillers 62190 Pas-de-Calais Hauts-de-France La collégiale Saint-Omer de Lillers est le plus grand édifice roman au nord de Paris. Classée aux Monuments historiques, elle est également âgée de 900 ans. Un des joyaux du territoire !

Partez pour un voyage de plus de 900 ans. La collégiale de Lillers, plus vaste édifice roman du nord de la France, vous ouvre ses portes. Un guide-médiateur sera présent sur place pour vous dans 20 -…

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