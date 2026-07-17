Visite guidée, Maison de la chaussure, Lillers

Informations pratiques

Visite guidée Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison de la chaussure Pas-de-Calais

Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un guide vous accueil de 14h à 18h à la Maison de la chaussure pour vous faire découvrir le patrimoine industriel local lié à la chaussure, reflet de l’identité de la ville.

Maison de la chaussure Place du Capitaine Ansart Lillers Lillers 62190 Pas-de-Calais Hauts-de-France La Maison de la chaussure nous rappelle que Lillers a été une des 3 capitales françaises de fabrication de chaussures. Une plongée dans l’histoire industrielle locale.

Un guide vous accueil de 14h à 18h à la Maison de la chaussure pour vous faire découvrir le patrimoine industriel local lié à la chaussure, reflet de l’identité de la ville.

©Ville de Lillers