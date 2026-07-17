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Visite guidée, Maison de la chaussure, Lillers

dimanche 20 septembre 2026 · Maison de la chaussure · Lillers

Visite guidée, Maison de la chaussure, Lillers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de la chaussure
Adresse
Place du Capitaine Ansart Lillers
Ville
62190 Lillers
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Limité à 15 personnes.

Visite guidée Dimanche 20 septembre, 14h00 Maison de la chaussure Pas-de-Calais

Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un guide vous accueil de 14h à 18h à la Maison de la chaussure pour vous faire découvrir le patrimoine industriel local lié à la chaussure, reflet de l’identité de la ville.

Maison de la chaussure Place du Capitaine Ansart Lillers Lillers 62190 Pas-de-Calais Hauts-de-France La Maison de la chaussure nous rappelle que Lillers a été une des 3 capitales françaises de fabrication de chaussures. Une plongée dans l’histoire industrielle locale.
Un guide vous accueil de 14h à 18h à la Maison de la chaussure pour vous faire découvrir le patrimoine industriel local lié à la chaussure, reflet de l’identité de la ville.

©Ville de Lillers

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