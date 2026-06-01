LA COLO DU CAGIRE FÊTE LA MUSIQUE GUINGUETTE ÉLECTRO ! LA COLO DU CAGIRE Juzet-d’Izaut dimanche 21 juin 2026.

Juzet-d’Izaut

LA COLO DU CAGIRE FÊTE LA MUSIQUE GUINGUETTE ÉLECTRO !

LA COLO DU CAGIRE 897 Route des Cols Juzet-d’Izaut Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Entre musique, danse, nature, détente et convivialité, cette Guinguette Électronique promet une parenthèse joyeuse et solaire à vivre ensemble, entre ami.e.s, en famille.

Entre musique, danse, nature, détente et convivialité, cette Guinguette Électronique promet une parenthèse joyeuse et solaire à vivre ensemble, entre ami.e.s, en famille.

DJ sets électro tout au long de la journée, avec Dj Squal Green Tecker Ïtrema Dany Lëkss (Pomegranate Sounds, Nestival 65 ) Dj Bebz

Laissez-vous emporter par une vague sonore hypnotique entre House, Minimal,Tech-House, Deep house, Down Tempo, Dub Reggae

Espace chill Installé dans l’herbe pour se poser, discuter et profiter du moment

Jeux en bois de plein air mis à disposition, pour les plus joueurs et joueuses

Massages pour relâcher les tensions, proposé par Virginie Thaïniyoga

– 14h30 Session de yoga (60 min.) à prix libre

Animé par Virginie Thaïniyoga, Accessible à partir de 10 ans pas de limite de participant.e.s

Pour se reconnecter au corps et à la respiration

(pensez à prendre vos tapis de danse, sinon une dizaine de tapis seront sur place)

– 15h30 Atelier Danse fluide (50 min.) gratuit

Par la Cie AMIGARA animé Jean-Loup Gayrard, Accessible à partir de 7 ans 30 personnes maximum

Buvette, goûter et restauration du soir sur place venez profiter de votre dimanche en savourant de bons produits locaux et de saison et comme d’habitude pas de CB sur le site, alors pensez à prendre de la monnaie ou un chéquier. .

LA COLO DU CAGIRE 897 Route des Cols Juzet-d’Izaut 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Between music, dance, nature, relaxation and conviviality, this Guinguette Electronique promises a joyful and sunny interlude to enjoy together, with friends and family.

L’événement LA COLO DU CAGIRE FÊTE LA MUSIQUE GUINGUETTE ÉLECTRO ! Juzet-d’Izaut a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE