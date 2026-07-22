La Colonie de Vacances STEREOLUX Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 20:00 – 23:00

Gratuit : non Prévente : 20€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€

Dispositif unique de ‘sound system quadriphonique’ qui place le public au centre de 4 scènes pour une expérience singulière, comme un match de ping-pong sonique à deux, trois ou quatre équipes, ce projet particulier le devient encore un peu plus, puisque La Colo annonce sa dernière tournée. L’occasion de communier, comme une dernière boum avant la fin de l’été !

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/la-colonie-de-vacances-29092026-1800



Afficher la carte du lieu STEREOLUX et trouvez le meilleur itinéraire

