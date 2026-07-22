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La Colonie de Vacances STEREOLUX Nantes
mardi 29 septembre 2026 · STEREOLUX · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 20:00 – 23:00
Gratuit : non Prévente : 20€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€
Dispositif unique de ‘sound system quadriphonique’ qui place le public au centre de 4 scènes pour une expérience singulière, comme un match de ping-pong sonique à deux, trois ou quatre équipes, ce projet particulier le devient encore un peu plus, puisque La Colo annonce sa dernière tournée. L’occasion de communier, comme une dernière boum avant la fin de l’été !
STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/la-colonie-de-vacances-29092026-1800
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