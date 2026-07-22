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La Colonie de Vacances STEREOLUX Nantes

mardi 29 septembre 2026 · STEREOLUX · Nantes

La Colonie de Vacances STEREOLUX Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
STEREOLUX
Adresse
4, Boulevard Léon Bureau, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prévente : 20€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 20:00 – 23:00
Gratuit : non Prévente : 20€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€  

Dispositif unique de ‘sound system quadriphonique’ qui place le public au centre de 4 scènes pour une expérience singulière, comme un match de ping-pong sonique à deux, trois ou quatre équipes, ce projet particulier le devient encore un peu plus, puisque La Colo annonce sa dernière tournée. L’occasion de communier, comme une dernière boum avant la fin de l’été !

STEREOLUX Nantes 44200
https://stereolux.org/la-colonie-de-vacances-29092026-1800


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