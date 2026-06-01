La compagnie du Swing Les festivités de l’Oulivie Mas de Fourques Combaillaux samedi 27 juin 2026.

Combaillaux

La compagnie du Swing Les festivités de l’Oulivie

Mas de Fourques Domaine de l’Oulivie Combaillaux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Préparez-vous à vibrer au rythme des grands classiques du swing avec La Compagnie du Swing

Venez vivre une soirée festive au Domaine de l’Oulivie avec La Compagnie du Swing. Dans un cadre exceptionnel au cœur de l’oliveraie, profitez d’une cuisine gourmande, d’une ambiance conviviale et des rythmes entraînants du swing en live. Face au magnifique coucher de soleil sur le Pic Saint-Loup, laissez-vous porter par une musique élégante et festive. Une soirée placée sous le signe du partage, de la danse et de la bonne humeur ! .

Mas de Fourques Domaine de l’Oulivie Combaillaux 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 67 07 80

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English :

Get ready to groove to the rhythm of the greats classics of swing with La Compagnie du Swing

L’événement La compagnie du Swing Les festivités de l’Oulivie Combaillaux a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup