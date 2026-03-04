La Constellation 2.0, Médiathèque de Sommevoire, Sommevoire

La Constellation 2.0 Médiathèque de Sommevoire Sommevoire

La Constellation 2.0, Médiathèque de Sommevoire, Sommevoire mercredi 18 mars 2026.

La Constellation 2.0 Mercredi 18 mars, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T10:00:00+01:00 – 2026-03-18T11:00:00+01:00
Fin : 2026-03-18T10:00:00+01:00 – 2026-03-18T11:00:00+01:00

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 55 04 21 »}, {« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}]
Viens construire ton circuit et piloter ton train à l’aide d’une tablette avec le smart train ! Atelier