La Constellation bricole, Médiathèque de Sommevoire, Sommevoire

La Constellation bricole Mercredi 1 avril, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T10:00:00+02:00 – 2026-04-01T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T10:00:00+02:00 – 2026-04-01T11:00:00+02:00

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325550421 »}]

Viens créer ton propre tampon pour illustrer le célèbre conte de « La princesse au petit pois » Atelier

Canva