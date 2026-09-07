La Constellation en musique, Médiathèque de Chevillon, Chevillon

Informations pratiques

La Constellation en musique Mercredi 7 octobre, 09h30 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T09:30:00+02:00 – 2026-10-07T10:15:00+02:00

Fin : 2026-10-07T09:30:00+02:00 – 2026-10-07T10:15:00+02:00

Solène vous propose un moment musical, chansons, exploration sonore, découverte des instruments.

Une séance à vivre entre l’enfant et son accompagnant.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

Atelier d’éveil musical