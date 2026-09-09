La Constellation en balade, Médiathèque de Chevillon, Chevillon

Informations pratiques

La Constellation en balade Mercredi 9 septembre, 14h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00

Au fil d’une balade-lectures, laissez-vous porter par des histoires sur la nature qui nous emmènerons jusqu’au coeur de la forêt chevillonnaise.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

Balade-lectures au cœur de la forêt chevillonnaise