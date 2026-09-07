Les Contes de Sables, Médiathèque de Chevillon, Chevillon
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque de Chevillon · Chevillon
Informations pratiques
Les Contes de Sables Mercredi 21 octobre, 15h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
Il était une fois, la mamie Sirikiki, la plus petite mamie du monde.
On raconte qu’elle voyage entre les plumes d’un oiseau migrateur.
D’ailleurs, ce n’est qu’à la tombée de la nuit, les soirs de demi lune,que ses histoires commencent…
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Un spectacle tendre et poétique de la compagnie Changer L’air
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