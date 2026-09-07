Les Contes de Sables, Médiathèque de Chevillon, Chevillon

Informations pratiques

Les Contes de Sables Mercredi 21 octobre, 15h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00

Il était une fois, la mamie Sirikiki, la plus petite mamie du monde.

On raconte qu’elle voyage entre les plumes d’un oiseau migrateur.

D’ailleurs, ce n’est qu’à la tombée de la nuit, les soirs de demi lune,que ses histoires commencent…

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

Un spectacle tendre et poétique de la compagnie Changer L’air