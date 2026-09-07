UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chevillon

Les Contes de Sables, Médiathèque de Chevillon, Chevillon

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque de Chevillon · Chevillon

Les Contes de Sables, Médiathèque de Chevillon, Chevillon

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Chevillon
Adresse
Rue du Château, 52170 Chevillon
Ville
52170 Chevillon
Département
Haute-Marne
Tarif
Entrée libre sur inscription

Les Contes de Sables Mercredi 21 octobre, 15h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00

Il était une fois, la mamie Sirikiki, la plus petite mamie du monde.
On raconte qu’elle voyage entre les plumes d’un oiseau migrateur.
D’ailleurs, ce n’est qu’à la tombée de la nuit, les soirs de demi lune,que ses histoires commencent…

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]
Un spectacle tendre et poétique de la compagnie Changer L’air

À voir aussi à Chevillon (Haute-Marne)