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Les histoires de la Constellation, Médiathèque de Chevillon, Chevillon

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque de Chevillon · Chevillon

Les histoires de la Constellation, Médiathèque de Chevillon, Chevillon

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Chevillon
Adresse
Rue du Château, 52170 Chevillon
Ville
52170 Chevillon
Département
Haute-Marne
Tarif
Entrée libre sur inscription

Les histoires de la Constellation Mercredi 30 septembre, 14h30 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:30:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:30:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00

Au programme des histoires et des tapis de contes

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]
Au programme des histoires et des tapis de contes

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