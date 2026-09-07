Les histoires de la Constellation, Médiathèque de Chevillon, Chevillon
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque de Chevillon · Chevillon
Informations pratiques
Les histoires de la Constellation Mercredi 30 septembre, 14h30 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:30:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:30:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00
Au programme des histoires et des tapis de contes
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Au programme des histoires et des tapis de contes
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