La Constellation cuisine, Médiathèque de Chevillon, Chevillon

Informations pratiques

La Constellation cuisine Mercredi 7 octobre, 14h00 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

Au programme un conte célèbre et un atelier de cuisine pour confectionner la recette à l’issue de l’histoire.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

Un conte célèbre et une recette