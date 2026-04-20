La convention d’équilibre Saint-Loup-sur-Aujon
La convention d’équilibre Saint-Loup-sur-Aujon jeudi 7 mai 2026.
Saint-Loup-sur-Aujon
La convention d’équilibre
Maison d’Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-07
Tout public
Du 7 au 10 mai, en partenariat avec la compagnie du Courcirkoui la Maison de Courcelles accueille des artistes du cirque de tous horizons pour plusieurs jours d’ateliers d’équilibres, portés acrobatiques ou équilibres sur objets.
Le soir, des spectacles et cabarets seront proposés au grand public. Plus d’informations à venir prochainement ! .
Maison d’Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est
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L’événement La convention d’équilibre Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-04-16 par Antenne du Pays de Langres