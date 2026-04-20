Saint-Loup-sur-Aujon

La convention d’équilibre

Maison d’Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-07

Tout public

Du 7 au 10 mai, en partenariat avec la compagnie du Courcirkoui la Maison de Courcelles accueille des artistes du cirque de tous horizons pour plusieurs jours d’ateliers d’équilibres, portés acrobatiques ou équilibres sur objets.

Le soir, des spectacles et cabarets seront proposés au grand public. Plus d’informations à venir prochainement ! .

Maison d’Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement La convention d’équilibre Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-04-16 par Antenne du Pays de Langres