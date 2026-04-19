Saint-Loup-sur-Aujon

Le Camp Ados

Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-19

Tout public

Le Camp Ados ! 2 semaine en camping avec une pédagogie de la décision où les jeunes pourront construire collectivement leurs vacances en décidant de leurs activités et de leurs fonctionnements !

Pour les 13 à 16 ans

Vous trouverez plus d’explications sur le PDF ci-joint. .

Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 41 61 colo@maisondecourcelles.fr

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English :

L’événement Le Camp Ados Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-04-16 par Antenne du Pays de Langres