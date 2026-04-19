Le Camp Ados Saint-Loup-sur-Aujon
Le Camp Ados Saint-Loup-sur-Aujon dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Loup-sur-Aujon
Le Camp Ados
Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-19
Tout public
Le Camp Ados ! 2 semaine en camping avec une pédagogie de la décision où les jeunes pourront construire collectivement leurs vacances en décidant de leurs activités et de leurs fonctionnements !
Pour les 13 à 16 ans
Vous trouverez plus d’explications sur le PDF ci-joint. .
Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 41 61 colo@maisondecourcelles.fr
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English :
L’événement Le Camp Ados Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-04-16 par Antenne du Pays de Langres