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Le Camp Ados Saint-Loup-sur-Aujon

Le Camp Ados Saint-Loup-sur-Aujon

Le Camp Ados Saint-Loup-sur-Aujon dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Maison de Courcelles

Ville : 52210 Saint-Loup-sur-Aujon

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif : 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Loup-sur-Aujon

Le Camp Ados

Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-19

Tout public
Le Camp Ados ! 2 semaine en camping avec une pédagogie de la décision où les jeunes pourront construire collectivement leurs vacances en décidant de leurs activités et de leurs fonctionnements !
Pour les 13 à 16 ans
Vous trouverez plus d’explications sur le PDF ci-joint.   .

Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 41 61  colo@maisondecourcelles.fr

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English :

L’événement Le Camp Ados Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-04-16 par Antenne du Pays de Langres

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