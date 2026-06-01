Le Festival Hop La Saint-Loup-sur-Aujon
Le Festival Hop La Saint-Loup-sur-Aujon vendredi 19 juin 2026.
Saint-Loup-sur-Aujon
Le Festival Hop La
Maison d’Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-19
Tout public
Pour sa 4ème édition à la Maison de Courcelles, le festival HOP la ! propose aux tout petits et leurs familles de s’envoler dans les nuages le 19 et 20 juin ! Des parcours artistiques et sensoriels, des ateliers parents-enfants, des espaces de jeu, de motricité et de lecture mais aussi des spectacles et de la cuisine de 0 à 32 dents.
Bibliothèque avec temps lecture
Bidouilles & Bricoles
Balade sensorielle au milieu des nuages
Coins sieste
Boum interactive & Orchestrée à 16h30
Sur inscription .
Maison d’Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 41 61
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English :
L’événement Le Festival Hop La Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne du Pays de Langres
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