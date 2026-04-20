Les rencontres écologies rurales et populaires Saint-Loup-sur-Aujon
Les rencontres écologies rurales et populaires Saint-Loup-sur-Aujon jeudi 14 mai 2026.
Saint-Loup-sur-Aujon
Les rencontres écologies rurales et populaires
Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Tout public
Du 14 au 17 mai, la Maison de Courcelles, le Mouvement Post-Urbain, le MRJC et le réseau RELIER vous invitent à réfléchir à L’auto-organisation comme horizon des campagnes . 4 jours d’ateliers et de tables rondes pour repenser les politiques rurales ! .
Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les rencontres écologies rurales et populaires Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-04-17 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Saint-Loup-sur-Aujon (Haute-Marne)
- LE SIGNAL DE SAINT-LOUP PR N°18 Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne 1 mai 2026
- La convention d’équilibre Saint-Loup-sur-Aujon 7 mai 2026
- Le Camp Ados Saint-Loup-sur-Aujon 19 juillet 2026