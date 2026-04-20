Saint-Loup-sur-Aujon

Les rencontres écologies rurales et populaires

Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Tout public

Du 14 au 17 mai, la Maison de Courcelles, le Mouvement Post-Urbain, le MRJC et le réseau RELIER vous invitent à réfléchir à L’auto-organisation comme horizon des campagnes . 4 jours d’ateliers et de tables rondes pour repenser les politiques rurales ! .

Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Les rencontres écologies rurales et populaires Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2026-04-17 par Antenne du Pays de Langres