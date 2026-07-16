AGENDA · Marcq-en-Barœul
La Corderie fête son anniversaire, La Corderie, Marcq-en-Barœul
samedi 3 octobre 2026 · La Corderie · Marcq-en-Barœul
Informations pratiques
La Corderie fête son anniversaire Samedi 3 octobre, 11h00 La Corderie Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00
Il y aura
- des temps de lecture
- un atelier calligraphie
- une initiation à la danse flamenco par la compagnie Ibérica
- un atelier sérigraphie par Marie Garde de l’atelier Hopla
- un quiz mythique
- des projections de courts-métrages
- deux ateliers cuisine menés par l’APPC de Lille
- un parcours lecture sensorielle
- un goûter de pâtisseries orientales et thé à la menthe. …
..et à 19h un concert de Flamenco par la compagnie Ibérica.
La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France
À l’occasion de la Nuit des Bibliothèques l’équipe de la Corderie vous invite à fêter ses 20 ans et vous a préparé quelques surprises.