La Corderie fête son anniversaire, La Corderie, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

La Corderie fête son anniversaire Samedi 3 octobre, 11h00 La Corderie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00

Il y aura

des temps de lecture

un atelier calligraphie

une initiation à la danse flamenco par la compagnie Ibérica

un atelier sérigraphie par Marie Garde de l’atelier Hopla

un quiz mythique

des projections de courts-métrages

deux ateliers cuisine menés par l’APPC de Lille

un parcours lecture sensorielle

un goûter de pâtisseries orientales et thé à la menthe. …

..et à 19h un concert de Flamenco par la compagnie Ibérica.

La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France

À l’occasion de la Nuit des Bibliothèques l’équipe de la Corderie vous invite à fêter ses 20 ans et vous a préparé quelques surprises.