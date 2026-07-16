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La Corderie fête son anniversaire, La Corderie, Marcq-en-Barœul

samedi 3 octobre 2026 · La Corderie · Marcq-en-Barœul

La Corderie fête son anniversaire, La Corderie, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
La Corderie
Adresse
56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul
Ville
59700 Marcq-en-Barœul
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

La Corderie fête son anniversaire Samedi 3 octobre, 11h00 La Corderie Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T21:00:00+02:00

Il y aura

  • des temps de lecture
  • un atelier calligraphie
  • une initiation à la danse flamenco par la compagnie Ibérica
  • un atelier sérigraphie par Marie Garde de l’atelier Hopla
  • un quiz mythique
  • des projections de courts-métrages
  • deux ateliers cuisine menés par l’APPC de Lille
  • un parcours lecture sensorielle
  • un goûter de pâtisseries orientales et thé à la menthe. …

..et à 19h un concert de Flamenco par la compagnie Ibérica.

La Corderie 56 rue Albert Bailly Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France
À l’occasion de la Nuit des Bibliothèques l’équipe de la Corderie vous invite à fêter ses 20 ans et vous a préparé quelques surprises.

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