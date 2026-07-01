Oldelaf, Théâtre Charcot, Marcq-en-Barœul
mardi 13 octobre 2026 · Théâtre Charcot · Marcq-en-Barœul
Informations pratiques
Oldelaf Mardi 13 octobre, 20h00 Théâtre Charcot Nord
32€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T22:00:00+02:00
Pendant 15 ans, Oldelaf sur scène, c’était lui entouré de 4 musiciens et comédiens exceptionnels avec lesquels il a joué partout dans le Monde, même en Vendée.
Mais suite à des conseils médicaux, les 4 ont été contraints d’observer une pause pour suivre une psychothérapie réparatrice.
Oldelaf s’est dit que c’était là une chance de faire ce qu’il n’a jamais osé faire avant : changer d’habits certes, mais aussi faire une TOURNÉE EN SOLO.
Quelle gageure pour lui, l’amoureux de l’aventure de groupe.
Mais quelle chance aussi de pouvoir retrouver ses premières amours:
En effet, on a l’habitude de le voir se cacher derrière une guitare depuis toujours, mais ce qu’on sait moins, c’est que tout minot, à 14 ans, c’est comme pianiste de bar qu’il a commencé.
Les premières chansons, les premiers concerts, c’était derrière un piano!
Alors c’est une aventure unique qui se prépare, plus intime, plus introspective, mais toujours aussi drôle et décalée. Bref, à ne rater sous aucun prétexte.
Et puis qu’il se rassure, ça restera un duo:
Un piano à queue et Oldelaf…
Théâtre Charcot 122 Rue du Docteur Charcot, Marcq Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France
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