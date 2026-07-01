Oldelaf, Théâtre Charcot, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Oldelaf Mardi 13 octobre, 20h00 Théâtre Charcot Nord

32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T20:00:00+02:00 – 2026-10-13T22:00:00+02:00

Pendant 15 ans, Oldelaf sur scène, c’était lui entouré de 4 musiciens et comédiens exceptionnels avec lesquels il a joué partout dans le Monde, même en Vendée.

Mais suite à des conseils médicaux, les 4 ont été contraints d’observer une pause pour suivre une psychothérapie réparatrice.

Oldelaf s’est dit que c’était là une chance de faire ce qu’il n’a jamais osé faire avant : changer d’habits certes, mais aussi faire une TOURNÉE EN SOLO.

Quelle gageure pour lui, l’amoureux de l’aventure de groupe.

Mais quelle chance aussi de pouvoir retrouver ses premières amours:

En effet, on a l’habitude de le voir se cacher derrière une guitare depuis toujours, mais ce qu’on sait moins, c’est que tout minot, à 14 ans, c’est comme pianiste de bar qu’il a commencé.

Les premières chansons, les premiers concerts, c’était derrière un piano!

Alors c’est une aventure unique qui se prépare, plus intime, plus introspective, mais toujours aussi drôle et décalée. Bref, à ne rater sous aucun prétexte.

Et puis qu’il se rassure, ça restera un duo:

Un piano à queue et Oldelaf…

Théâtre Charcot 122 Rue du Docteur Charcot, Marcq Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France

Retrouvez Oldelaf en concert ! concert