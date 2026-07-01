Visite guidée de l’Eglise St Louis du Plouich, 100, rue Pasteur 59700 Marcq-en-Baroeul, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Visite guidée de l’Eglise St Louis du Plouich Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 100, rue Pasteur 59700 Marcq-en-Baroeul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La richesse de l’Eglise St Louis réside dans ses vitraux qui retracent la vie du roi Louis IX, devenu St Louis, depuis sa jeunesse avec Blanche de Castille jusqu’à sa mort à Tunis. L’histoire de la vie du roi, l’explication de ses voyages et de ses petits secrets. En plus des visites guidées il est possible de faire des visites libres à partir des QR code. Visite accessible à tous avec quiz pour les plus jeunes.

100, rue Pasteur 59700 Marcq-en-Baroeul 100, rue Pasteur 59700 Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France 03 20 55 18 44 L’Eglise St Louis a plus de 100 ans et possède de très beaux vitraux qui retracent la vie du roi Louis IX devenu St Louis parking gratuit à proximité

La richesse de l’Eglise St Louis réside dans ses vitraux qui retracent la vie du roi Louis IX, devenu St Louis, depuis sa jeunesse avec Blanche de Castille jusqu’à sa mort à Tunis. L’histoire de la à…

Dulluard Thérèse