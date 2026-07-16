Sessions de pitchs Startups – Human Day, Cité des échanges, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Sessions de pitchs Startups – Human Day Mardi 29 septembre, 09h00 Cité des échanges Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T10:30:00+02:00

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Aux côtés d’EuraTechnologies, la French Tech Lille co-organise pour la 2ème fois un temps fort dédié à la HR Tech avec une session de pitchs pour 10 startups qui réinventent le monde du travail, du management et de l’expérience collaborateur.

Vous êtes une startup innovante implantée sur le territoire ? Vous développez une solution technologique ou digitale dans l’un des domaines RH, QVCT ou Management ? Candidatez pour venir pitcher devant un public de décideurs RH, de managers et de dirigeants de la région !

Lieu : La Cité des Échanges, 40 Rue Eugène Jacquet, 59700 Marcq-en-Barœul

Date : Mardi 29 septembre 2026

Horaires : 9h30 – 10h30 (accueil petit déjeuner dès 09h00)

Critères de sélection :

Être une startup en activité (n° de SIRET requis)

Proposer une solution innovante RH / QVCT / Management

Être implanté·e dans sur la MEL et dans les Hauts-de-France

Date limite de candidature : 22 juillet 2026

https://lnkd.in/e-QcyuKN

Bonus : Les adhérents de la French Tech Lille bénéficient d’un tarif préférentiel pour participer et/ou exposer à Human DAY !

Pour l’obtenir, écrivez-nous à : ingrid@frenchtechlille.com

Cité des échanges Marcq en Baroeul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://lnkd.in/e-QcyuKN »}, {« link »: « mailto:ingrid@frenchtechlille.com »}]

Aux côtés d’EuraTechnologies, la French Tech Lille co-organise pour la 2ème fois un temps fort dédié à la HR Tech avec une session de pitchs pour 10 startups qui réinventent le monde du travail.